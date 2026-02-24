El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Pozoblanco se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado. Durante la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 6 y 9 grados, con una ligera brisa del sur que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca.

A partir del mediodía, las temperaturas comenzarán a ascender, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una disminución en la humedad relativa, que pasará del 79% en la mañana a un 40% en la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más seco y agradable. La combinación de sol y temperaturas moderadas hará que sea un buen momento para salir a pasear o disfrutar de un almuerzo al aire libre.

El viento, que soplará del sur a una velocidad de entre 10 y 15 km/h, podría intensificarse ligeramente en las horas de la tarde, alcanzando ráfagas de hasta 25 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las zonas más expuestas. Sin embargo, no se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 20:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. La puesta de sol se producirá a las 19:07, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar sin la preocupación de la lluvia.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia. Es un día propicio para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en una terraza. La combinación de buen tiempo y temperaturas moderadas promete hacer de este 24 de febrero un día memorable para todos los pozoblanceños.

