El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Palma del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con la presencia de nubes altas en las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas comenzarán en torno a los 11 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las primeras horas de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, las temperaturas irán en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados a las 16:00 horas, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando el 100% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescura. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 54% por la tarde, lo que contribuirá a un ambiente más cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h, aumentando ligeramente en las horas centrales del día. Este viento suave será un alivio ante las temperaturas más cálidas, proporcionando un agradable frescor. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 22 km/h, especialmente en las horas de mayor actividad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos por el campo o reuniones familiares en los parques locales.

A medida que el día se acerca a su fin, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer alrededor de las 19:09 horas, cuando el sol se oculta en el horizonte.

En resumen, el tiempo de hoy en Palma del Río será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar del aire libre y aprovechar al máximo las actividades diarias.

