El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

Hoy, 24 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se preparan para un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el cielo en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la presencia de estas nubes será mínima, permitiendo que el sol brille con fuerza, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 23 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 23 grados. Por la mañana, las temperaturas serán más frescas, comenzando en torno a los 12 grados a las 00:00 horas y descendiendo a 8 grados en las primeras horas del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 68% y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 44% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será soleado, la sensación térmica podría ser más agradable a medida que avance la jornada. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la humedad podría hacer que las mañanas se sientan un poco más frías.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 12 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 21 km/h. Esto podría generar una ligera brisa que, combinada con las temperaturas agradables, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los residentes pueden disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que planean salir o realizar actividades en el exterior.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 23:00 horas. El ocaso se producirá a las 19:12, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y el aire libre. En resumen, Los Palacios y Villafranca vivirán un día de clima primaveral, ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el sol.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.