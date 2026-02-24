El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 13 grados , con un ligero descenso a 11 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será variable, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a medida que el sol calienta el ambiente, llegando a niveles más bajos, alrededor del 34% en las horas de mayor temperatura. Esto sugiere un ambiente seco y cómodo para las actividades al aire libre, ideal para disfrutar de un paseo o realizar actividades deportivas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las primeras horas de la mañana y durante la tarde, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave contribuirá a una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que los pronósticos indican un 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Osuna pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las condiciones meteorológicas son favorables para disfrutar de eventos al aire libre, ya sea un picnic en el parque o una visita a los monumentos históricos de la localidad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia la medianoche. El cielo se mantendrá mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso espectáculo estelar. La puesta de sol se producirá a las 19:09, marcando el final de un día que promete ser agradable y soleado.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes pueden aprovechar al máximo este día primaveral, que se presenta como una oportunidad perfecta para salir y disfrutar de la belleza de su entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.