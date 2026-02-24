El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se presentará con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante las primeras horas de la mañana, se espera un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. Las temperaturas oscilarán entre los 12°C a las 11°C, con una humedad relativa que rondará el 78% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescura.

A medida que avance la jornada, las temperaturas irán aumentando gradualmente, alcanzando un máximo de 22°C en las horas centrales de la tarde. Este incremento en la temperatura se verá acompañado de un cielo que, aunque comenzará poco nuboso, irá presentando intervalos de nubes altas, especialmente en la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 4 y 13 km/h. Este viento ligero contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas más cálidas del día. En la tarde, se espera que la brisa se intensifique ligeramente, alcanzando hasta 19 km/h, lo que puede ofrecer un alivio ante el calor.

La humedad relativa experimentará una ligera disminución a lo largo del día, bajando hasta un 41% en las horas más cálidas, lo que es típico para esta época del año. Por la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10°C hacia la madrugada del día siguiente, con un cielo que se mantendrá mayormente despejado.

Los amantes de las actividades al aire libre encontrarán en este día una excelente oportunidad para disfrutar de paseos y actividades recreativas, dado el tiempo favorable y la ausencia de lluvias. Se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas pico de radiación solar, que se prevén entre las 12:00 y las 16:00 horas.

En resumen, el tiempo en Morón de la Frontera para hoy se presenta como ideal para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos mayormente despejados y sin riesgo de lluvias.

