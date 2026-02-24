El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El 24 de febrero de 2026, Montilla se despertará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un día agradable. Durante las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 11 y 12 grados , con una humedad relativa que se mantendrá en torno al 63%. A medida que avance la jornada, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, llegando a los 22 grados, lo que sugiere un ambiente cálido y propicio para actividades al aire libre.

El viento será un factor a tener en cuenta, soplando principalmente desde el este y sureste. En las primeras horas, la velocidad del viento será moderada, alcanzando hasta 11 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura en el ambiente. Sin embargo, a medida que el día progrese, la intensidad del viento disminuirá, con ráfagas que no superarán los 9 km/h en la tarde. Esto contribuirá a que el tiempo se sienta más cálido y agradable.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es ideal para aquellos que planean salir a disfrutar del sol o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será buena, y el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin afectar la luminosidad del día.

La tarde será especialmente cálida, con temperaturas que alcanzarán los 22 grados, y la humedad comenzará a descender, lo que hará que el ambiente se sienta más seco y cómodo. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia la medianoche. La humedad relativa aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles aceptables.

El ocaso se producirá a las 19:07, ofreciendo un espectáculo visual con un cielo despejado que permitirá disfrutar de una hermosa puesta de sol. En resumen, el 24 de febrero en Montilla se presenta como un día ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

