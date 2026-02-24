El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Moguer, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que podrían aparecer a lo largo del día. Desde la madrugada hasta la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, pero no se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 20 grados en la tarde.

A medida que avance el día, la temperatura irá en aumento, alcanzando su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 20 grados. La tarde se presentará cálida y agradable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 15 grados hacia las 20:00 horas.

La humedad relativa será bastante variable, comenzando en un 73% por la mañana y disminuyendo a un 61% hacia el mediodía, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico. Sin embargo, hacia la tarde, la humedad aumentará nuevamente, alcanzando un 72% a las 19:00 horas, lo que podría hacer que la temperatura se sienta un poco más fresca.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 15 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero a medida que avance el día, se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 28 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas.

A partir de la tarde, se espera la llegada de brumas y nieblas en las horas nocturnas, lo que podría reducir la visibilidad en algunas áreas. Sin embargo, no se anticipan condiciones climáticas severas que puedan afectar las actividades diarias de los habitantes de Moguer.

En resumen, el día se presenta como una jornada mayormente soleada y cálida, ideal para disfrutar del aire libre, aunque se recomienda estar atentos a la posible aparición de brumas al caer la noche.

