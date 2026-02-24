El tiempo en Martos: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Martos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que oscilarán entre los 12 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 53% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo alrededor de las 14:00 horas, con un termómetro que podría marcar hasta 21 grados. Este aumento en la temperatura será acompañado por un ligero descenso en la humedad, que se situará en torno al 25% en las horas más cálidas. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día ideal para actividades al aire libre.

El viento, que soplará predominantemente del este y sureste, tendrá una velocidad que variará entre 6 y 9 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 17 km/h en las horas de la tarde. Este viento suave proporcionará un alivio adicional al calor, haciendo que la sensación térmica sea aún más placentera.

A lo largo de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia las 18:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos, lo que permitirá disfrutar de una agradable velada. La puesta de sol está prevista para las 19:04, momento en el que el cielo comenzará a adquirir tonalidades cálidas, ofreciendo un espectáculo visual digno de admirar.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo estable y seco. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones en las actividades programadas.

En resumen, Martos disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de la naturaleza, ya sea paseando por el campo o simplemente relajándose en un parque.

