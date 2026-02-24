El tiempo en Marchena: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Marchena se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, con temperaturas que rondan los 12 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 9 grados en las horas más frescas.

A lo largo del día, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo que, aunque mayormente despejado, presentará algunas nubes altas en ciertos momentos, especialmente durante la tarde. Sin embargo, no se prevén precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Marchena podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por la lluvia.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 79% por la mañana y descendiendo a un 38% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas centrales, cuando el sol esté en su punto más alto.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

Durante la noche, el cielo volverá a despejarse, y las temperaturas descenderán nuevamente, alcanzando los 11 grados. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos para el descanso nocturno. La puesta de sol se producirá a las 19:10, marcando el final de un día que, aunque fresco por la mañana, se tornará cálido y soleado en su mayor parte.

En resumen, el tiempo en Marchena para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar del buen tiempo.

