El tiempo en Mairena del Aljarafe: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Mairena del Aljarafe se presenta con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá con nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un ambiente más despejado, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados . La mañana comenzará fresca, con valores alrededor de 9 grados, pero se prevé un aumento gradual que alcanzará los 22 grados en las horas centrales del día. Esta variación térmica sugiere que es recomendable vestirse en capas, permitiendo adaptarse a los cambios de temperatura a lo largo del día.

La humedad relativa será alta en las primeras horas, alcanzando un 91% a las 5 de la mañana, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avanza, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 45% por la tarde, lo que contribuirá a una sensación más agradable y confortable.

En cuanto al viento, se registrarán ráfagas moderadas, con velocidades que oscilarán entre 4 y 12 km/h, predominando del norte y noreste. Estas condiciones de viento, aunque no excesivamente fuertes, pueden aportar una sensación refrescante, especialmente en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones.

La salida del sol se producirá a las 08:02, brindando luz natural desde temprano, mientras que el ocaso se dará a las 19:13, ofreciendo una larga jornada de luz diurna. Este es un buen momento para disfrutar de paseos al atardecer, cuando las temperaturas comiencen a descender y el cielo se tiña de colores cálidos.

En resumen, el tiempo en Mairena del Aljarafe para hoy es propicio para disfrutar de un día al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir, disfrutar de la naturaleza y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.