El tiempo en Mairena del Alcor: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Mairena del Alcor se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 13°C y 12°C, con una ligera tendencia a descender hasta los 9°C en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22°C en la tarde, lo que sugiere un tiempo templado ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, alcanzando un 61% al amanecer y subiendo hasta un 89% en la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 50% durante la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con velocidades que oscilarán entre 6 y 12 km/h. Las rachas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 22 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. La dirección del viento, predominantemente del este y sureste, también ayudará a dispersar cualquier posible acumulación de humedad en el aire.

A lo largo del día, el cielo se mantendrá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la mañana y en la tarde, pero sin afectar significativamente la luminosidad del sol. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día soleado y seco.

La salida del sol se producirá a las 08:00, y el ocaso se espera para las 19:11, brindando un amplio margen para disfrutar de la luz natural. Este clima favorable es ideal para actividades al aire libre, como paseos por el parque, deportes o simplemente disfrutar de un café en una terraza.

En resumen, Mairena del Alcor disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y un viento suave, lo que lo convierte en un día perfecto para salir y disfrutar de la belleza del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.