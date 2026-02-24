El tiempo en Lucena: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El 24 de febrero de 2026, Lucena disfrutará de un día mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas de la tarde. Desde la madrugada, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten la atmósfera, llevando las temperaturas a un rango agradable. Durante la mañana, se espera que la temperatura oscile entre los 10 y 13 grados , alcanzando su punto máximo en torno a las 14:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque hasta 21 grados.

A medida que avanza el día, la temperatura se mantendrá en torno a los 19 grados por la tarde, lo que hará que sea un momento ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Sin embargo, se recomienda llevar una chaqueta ligera, especialmente en las horas más frescas de la mañana y al caer la tarde, cuando las temperaturas descenderán nuevamente a los 14 grados hacia el final del día.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 60% por la mañana y disminuyendo a un 29% en las horas de la tarde. Esto sugiere que el ambiente será relativamente seco, lo que contribuirá a una sensación de confort durante el día. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todas las franjas horarias, lo que significa que los lucentinos pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente a 14 km/h en la tarde. Este viento suave será refrescante, especialmente durante las horas más cálidas del día. Hacia la tarde, se espera que el viento cambie a dirección sur y oeste, manteniendo una velocidad moderada que no interferirá con las actividades al aire libre.

En resumen, el 24 de febrero será un día ideal para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre en Lucena. Con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave, los lucentinos podrán aprovechar al máximo este día soleado.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.