El tiempo en Lora del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Lora del Río se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , con un ligero descenso a 11 grados durante la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 23 grados en las horas centrales del día, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será notablemente alta en las primeras horas, con valores que rondan el 79% al amanecer, pero se irá reduciendo a medida que el día progrese, estabilizándose en torno al 62% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana pueda sentirse algo fresca, el calor del sol ayudará a que la sensación térmica sea más confortable a medida que se acerque el mediodía.

En cuanto a las condiciones del cielo, se prevé que las nubes altas dominen el panorama durante la mañana, pero se espera que estas den paso a un cielo despejado a partir de la tarde. Esto permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente y ofrezcan una luminosidad agradable. No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Lora del Río pueden disfrutar de un día seco y soleado.

El viento soplará de dirección este, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h, lo que proporcionará una brisa suave y refrescante, especialmente en las horas más cálidas. Las ráfagas de viento serán más intensas en la tarde, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría ser un alivio ante el calor del sol.

A medida que se acerque la noche, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La visibilidad será óptima, y el cielo despejado permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:10, marcando el cierre de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la naturaleza y actividades al aire libre. En resumen, Lora del Río vivirá un día de clima primaveral, ideal para salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.