El tiempo en Lepe: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Lepe, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, las nubes altas dominarán el cielo, manteniendo una atmósfera tranquila y sin precipitaciones. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados en las primeras horas, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde, lo que sugiere un día fresco pero agradable.

A medida que avance el día, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 18 grados durante las horas centrales, con un ligero descenso hacia la tarde y la noche. La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 89% en la madrugada, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 72% por la tarde.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos del noreste con velocidades de hasta 4 a 6 km/h, aumentando ligeramente a medida que se acerque la tarde, con ráfagas que podrían alcanzar los 14 km/h desde el sureste. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más frías de la mañana y al caer la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre sin la preocupación de la lluvia. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de un día seco y soleado, ideal para paseos y actividades recreativas en la naturaleza o en la playa.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando valores de alrededor de 10 grados hacia la medianoche. Las nubes altas persistirán, pero no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas.

En resumen, el tiempo en Lepe para hoy se presenta como un día mayormente nublado pero sin lluvias, con temperaturas agradables durante el día y frescas por la noche. Es una jornada propicia para disfrutar del aire libre, con un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.