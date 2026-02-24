El tiempo en Lebrija: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Lebrija, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las primeras horas de la mañana. A lo largo del día, la tendencia será hacia un cielo poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado y agradable. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 23 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la tarde, lo que sugiere un día cálido y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo a un 47% hacia la tarde. Esto indica que, aunque el día será cálido, la sensación de bochorno no será excesiva, lo que contribuirá a un confort térmico adecuado para los habitantes de la localidad.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur a lo largo del día, con velocidades que variarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más calurosas. Este viento suave será ideal para quienes deseen disfrutar de actividades al aire libre, como paseos o deportes.

No se anticipan precipitaciones en el pronóstico, con un 0% de probabilidad de lluvia durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean eventos al aire libre o simplemente desean disfrutar de un día soleado.

A medida que avance la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 12 grados hacia la noche. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:13.

En resumen, el tiempo en Lebrija para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente relajarse en un parque.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.