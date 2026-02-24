El tiempo en Jaén: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se presenta en Jaén con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que rondan los 13 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero descenso en la temperatura, alcanzando un mínimo de 11 grados en las horas más frescas de la mañana.

A partir de la tarde, la temperatura comenzará a ascender, alcanzando un máximo de 22 grados hacia las 15:00 horas. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el ambiente sea ideal para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, oscilando entre el 27% y el 48% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento será otro factor a considerar. Durante la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del oeste, con velocidades que alcanzarán hasta los 8 km/h. A medida que avance el día, el viento cambiará de dirección hacia el noreste, con ráfagas que podrían llegar a los 21 km/h en las horas de la tarde. Esto podría generar una ligera sensación de frescor, especialmente en las zonas más expuestas.

En cuanto a la probabilidad de precipitaciones, se prevé que sea nula durante todo el día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que ofrece la provincia.

El orto se producirá a las 07:53, brindando una hermosa luz matutina, mientras que el ocaso se espera para las 19:03, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. Este clima despejado y cálido es perfecto para disfrutar de un paseo por el campo o simplemente relajarse en una terraza.

En resumen, el día de hoy en Jaén se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias. Aprovecha esta oportunidad para salir y disfrutar de lo que la naturaleza tiene para ofrecer en este hermoso rincón de Andalucía.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.