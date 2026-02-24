El tiempo en Isla Cristina: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Isla Cristina se presenta con un tiempo mayormente nublado, con predominancia de nubes altas durante la mañana y la tarde. A lo largo de la jornada, se espera que el cielo se mantenga cubierto, especialmente en las horas centrales del día, donde las nubes muy abundantes dominarán el panorama. A partir de la tarde, la situación se estabiliza un poco, aunque las nubes seguirán presentes, lo que podría dar lugar a un ambiente gris y poco soleado.

Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 17 grados . La mañana comenzará fresca, con temperaturas alrededor de los 12 grados, descendiendo ligeramente a 11 grados en las primeras horas. A medida que avance el día, se espera un ligero aumento, alcanzando los 17 grados en las horas más cálidas de la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 85% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, especialmente hacia la tarde y la noche, donde podría llegar a un 99% en las últimas horas. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas moderadas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste durante la mañana, con velocidades que alcanzarán los 9 km/h. A medida que el día avanza, el viento cambiará de dirección hacia el sureste, aumentando su intensidad, especialmente en la tarde, donde se registrarán rachas de hasta 26 km/h. Este viento puede contribuir a que la sensación de frío sea más pronunciada, especialmente en las horas de la tarde.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que los registros indican una probabilidad de lluvia del 0% en todos los periodos. Esto significa que, aunque el cielo estará cubierto, no habrá lluvias que interrumpan las actividades al aire libre.

En resumen, el día en Isla Cristina se caracterizará por un tiempo nublado y fresco, con temperaturas moderadas y un viento notable que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Es recomendable llevar ropa adecuada para el frío y estar preparado para un día gris, pero sin preocupaciones por la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.