El tiempo en Écija: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Écija se presentará con un tiempo mayormente despejado y poco nuboso a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 11 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 6 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que permitirá disfrutar de un ambiente templado y agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, con valores que rondarán el 78% al inicio del día, disminuyendo progresivamente hasta situarse en torno al 36% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones se tornarán más secas y confortables a medida que el sol se eleve en el cielo.

En cuanto a la nubosidad, se prevé que el cielo esté poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales del día, pero sin afectar significativamente la luminosidad. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y claro.

Respecto al viento, se registrarán vientos suaves predominando del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 9 km/h. En las horas más cálidas, el viento podría intensificarse ligeramente, pero no se anticipan rachas fuertes que puedan causar molestias. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea agradable, ideal para actividades al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Écija pueden planificar sus actividades sin temor a cambios climáticos inesperados. La ausencia de lluvia y el predominio del sol permitirán que los espacios exteriores sean disfrutados al máximo.

En resumen, el tiempo en Écija para hoy se caracteriza por temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre. La combinación de estos factores meteorológicos promete un día placentero para todos los ecijanos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.