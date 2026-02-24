El tiempo en Coria del Río: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Coria del Río se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán la visibilidad ni la luminosidad del día. A lo largo de la mañana, las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente hasta los 9 grados en las horas más frescas. La humedad relativa se mantendrá alta, alcanzando un 73% al amanecer y subiendo hasta un 89% en las primeras horas del día, lo que podría generar una sensación de frescor.

A medida que avance la jornada, se espera que las temperaturas vayan en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde. Este ascenso térmico será acompañado por un cielo despejado, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y agradable. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más confortable en el ambiente.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección predominantemente del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 11 km/h. Durante las horas de la tarde, se registrarán rachas más intensas, alcanzando hasta 23 km/h, lo que podría generar una ligera brisa refrescante, especialmente en las zonas más abiertas de la localidad.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto significa que los habitantes de Coria del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un paisaje claro y luminoso.

En resumen, el tiempo en Coria del Río para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado. La combinación de un ambiente soleado y una brisa suave hará que sea un día perfecto para pasear por el municipio, disfrutar de la naturaleza o simplemente relajarse en un parque. Se recomienda llevar ropa ligera para la tarde, pero también algo de abrigo para las primeras horas del día, cuando las temperaturas son más frescas.

