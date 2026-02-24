El tiempo en Córdoba: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Córdoba se presenta con un tiempo mayormente estable y agradable. Durante la madrugada, las temperaturas oscilarán entre los 7 y 11 grados , con una humedad relativa que alcanzará hasta el 99% en las primeras horas, lo que podría generar una sensación de frescor. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura suba gradualmente, alcanzando los 12 grados a media mañana.

El cielo estará predominantemente poco nuboso, con algunas nubes altas que podrían aparecer en el horizonte, especialmente durante la tarde. A lo largo del día, la temperatura alcanzará su punto máximo en torno a las 15:00 horas, donde se prevé que se sitúe en torno a los 22 grados , brindando un ambiente cálido y agradable para disfrutar al aire libre. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará que sea un día propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves provenientes del este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 13 km/h. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más fresca en las primeras horas del día, pero se tornará más placentera a medida que la temperatura aumente. No se prevén rachas de viento significativas, lo que permitirá disfrutar de un día tranquilo.

La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no se esperan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es un alivio para aquellos que planean actividades al aire libre, ya que el tiempo se mantendrá seco y soleado durante todo el día. La visibilidad será buena, lo que permitirá disfrutar de los paisajes cordobeses sin inconvenientes.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, pero se mantendrá en niveles cómodos. El ocaso se producirá a las 19:07, marcando el final de un día que promete ser agradable y propicio para disfrutar de la belleza de Córdoba.

En resumen, el tiempo en Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvias.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.