El tiempo en Castilleja de la Cuesta: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Castilleja de la Cuesta se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían adornar el horizonte durante las primeras horas de la mañana. A medida que avance el día, se espera que el sol brille con fuerza, proporcionando un ambiente agradable y luminoso. Las temperaturas oscilarán entre los 9 grados por la mañana y alcanzarán un máximo de 22 grados en las horas más cálidas de la tarde, lo que sugiere un día templado y propicio para actividades al aire libre.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 71% al amanecer y disminuyendo gradualmente a lo largo del día, alcanzando niveles más cómodos en torno al 49% por la tarde. Esto contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas, pero el calor se hará más evidente conforme el sol se eleve en el cielo.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del oeste y del noreste, con velocidades que oscilarán entre 5 y 11 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta 20 km/h en las horas centrales del día, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor, especialmente durante las actividades al aire libre.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0 mm de lluvia. Esto significa que los residentes de Castilleja de la Cuesta pueden disfrutar de un día seco y soleado, ideal para paseos, deportes o simplemente relajarse en el exterior. La probabilidad de lluvia es nula, lo que refuerza la idea de que será un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 18 grados hacia el final del día. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 12 grados, y el cielo se mantendrá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 19:13.

En resumen, el tiempo de hoy en Castilleja de la Cuesta será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.