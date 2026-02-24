El tiempo en Cartaya: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Cartaya, se espera un tiempo mayormente estable, con predominancia de nubes altas durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto de nubes altas, lo que podría dar una sensación de frescura en el ambiente. A medida que avance el día, se mantendrá esta tendencia, aunque se prevé que hacia el mediodía y la tarde, el cielo se despeje en algunos momentos, permitiendo que el sol brille con más intensidad.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 18 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de los 10 grados, descendiendo ligeramente a 9 grados en las horas más frescas de la mañana. A medida que el sol se eleve, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 18 grados en la tarde. Sin embargo, al caer la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando hasta un 89% en la mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con las temperaturas más bajas. A medida que avance el día, la humedad disminuirá, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que es típico para esta época del año en la región.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sureste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 18 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 31 km/h, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre tomen precauciones ante el viento, especialmente en áreas abiertas.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que permitirá disfrutar de un tiempo seco y agradable. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es una buena noticia para aquellos que deseen salir y disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Cartaya para hoy se presenta como un día mayormente nublado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia, ideal para disfrutar de un paseo o actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la presencia del viento.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.