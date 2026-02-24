El tiempo en Carmona: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Carmona se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de una jornada agradable al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 12°C y 9°C, con un ligero descenso en las primeras horas, alcanzando su mínimo a las 3:00 AM. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 21°C en la tarde, alrededor de las 4:00 PM.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 71% por la mañana y disminuyendo a un 48% durante la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente en la mañana y al caer la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 20 km/h. Este viento suave será un alivio, especialmente durante las horas más cálidas, contribuyendo a una sensación de frescura.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias. La probabilidad de lluvia es nula, lo que permite planificar actividades al aire libre sin preocupaciones. Las nubes altas que se han observado en la madrugada darán paso a un cielo más despejado, lo que permitirá disfrutar de un sol radiante.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13°C hacia las 11:00 PM. La visibilidad será óptima durante todo el día, lo que facilitará la realización de actividades al aire libre y el disfrute de la belleza natural de la zona.

En resumen, el tiempo en Carmona para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes y visitantes podrán aprovechar al máximo este día soleado, ya sea paseando por el campo, disfrutando de un café en una terraza o realizando deportes al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.