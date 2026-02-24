El tiempo en Camas: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, en Camas, se espera un tiempo mayormente despejado con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se prevé un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en la tarde, lo que sugiere un día templado y agradable.

La humedad relativa será bastante alta durante la mañana, comenzando en un 74% y disminuyendo a lo largo del día hasta situarse en un 42% por la tarde. Esto puede generar una sensación de frescura en las primeras horas, pero se espera que el ambiente se torne más confortable conforme la temperatura suba.

En cuanto al viento, se registrarán vientos suaves predominantes del norte y del noroeste, con velocidades que oscilarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más intensas se sentirán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% en todos los periodos. Esto significa que los residentes de Camas podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y despejado.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 20 grados hacia las 19:00 horas. La noche se presentará fresca, con temperaturas que caerán hasta los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:13, ofreciendo un espectáculo visual que los habitantes de Camas podrán disfrutar.

En resumen, el tiempo de hoy en Camas se caracteriza por un ambiente mayormente despejado, temperaturas agradables y vientos suaves, lo que lo convierte en un día ideal para disfrutar al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.