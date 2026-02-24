El tiempo en Cabra: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se presenta con un tiempo mayormente despejado en Cabra, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 14 grados . A medida que avance el día, se espera un ligero aumento en la temperatura, alcanzando un máximo de 23 grados en las horas centrales.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a un 23% hacia la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante confortable, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, es recomendable mantenerse hidratado, especialmente durante las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste en las primeras horas, con velocidades que oscilarán entre 2 y 6 km/h. A medida que el día avance, el viento se intensificará, alcanzando ráfagas de hasta 23 km/h en la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura, especialmente al atardecer.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, lo que refuerza la idea de un tiempo seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Esto es especialmente positivo para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

El orto se producirá a las 07:55 y el ocaso a las 19:06, lo que proporciona un amplio margen de luz natural para disfrutar de las actividades diarias. La combinación de un cielo despejado y temperaturas agradables hará de este un día ideal para salir y disfrutar de la belleza de Cabra.

En resumen, el tiempo de hoy en Cabra se caracteriza por un cielo despejado, temperaturas agradables y ausencia de precipitaciones. Con un viento moderado y una humedad relativa que disminuirá a lo largo del día, se prevé un ambiente propicio para disfrutar de la jornada al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.