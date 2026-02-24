El tiempo en Las Cabezas de San Juan: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Las Cabezas de San Juan se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto por nubes altas, pero a medida que avance el día, se espera que estas den paso a un cielo despejado, especialmente en las horas centrales. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 24 grados , alcanzando su punto máximo alrededor de las 16:00 horas, cuando se prevé que el termómetro marque 24 grados.

La mañana comenzará fresca, con temperaturas de 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo a 9 grados hacia las 06:00. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a aumentar, alcanzando los 15 grados a las 11:00 y 18 grados a las 12:00. La tarde será cálida, con un máximo de 24 grados a las 15:00, lo que permitirá disfrutar de un tiempo agradable.

La humedad relativa será alta durante la mañana, alcanzando un 80% a las 08:00, pero disminuirá a lo largo del día, llegando a un 45% hacia las 15:00. Esto contribuirá a una sensación de confort, especialmente en las horas más cálidas.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y sureste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 14 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 24 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que es una buena noticia para aquellos que planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

En resumen, el tiempo en Las Cabezas de San Juan para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar del aire libre y aprovechar el buen tiempo.

