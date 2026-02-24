El tiempo en Bormujos: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Bormujos se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se observarán nubes altas que, aunque presentes, no afectarán la luminosidad del día. A medida que avance la mañana, el cielo se mantendrá poco nuboso, lo que favorecerá la entrada de luz solar.

Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 22 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 9 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar un máximo de 22 grados en la tarde. Este ascenso térmico será más notable entre las 13:00 y las 16:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque los valores más altos del día. Por la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 13 grados.

La humedad relativa será un factor a tener en cuenta, comenzando en un 72% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día hasta alcanzar un 50% en las horas centrales. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura se mantendrá en las primeras horas, especialmente antes de que el sol alcance su punto más alto.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 12 km/h en las primeras horas, aumentando ligeramente en la tarde. Las rachas máximas se registrarán en torno a las 14:00 horas, alcanzando hasta 23 km/h. Este viento moderado contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente durante las horas más cálidas del día.

No se esperan precipitaciones a lo largo de la jornada, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% tanto en la mañana como en la tarde. Esto significa que los residentes de Bormujos podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo.

En resumen, el tiempo en Bormujos para hoy se presenta como ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y una brisa suave que hará que la jornada sea aún más placentera.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.