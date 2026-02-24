El tiempo en Bailén: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Bailén se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 11 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 3 de la mañana.

A partir de las 4 de la mañana, la temperatura comenzará a descender hasta llegar a los 9 grados a las 5 y 6 de la mañana. Sin embargo, a medida que el sol se eleva en el horizonte, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando los 10 grados a las 10 de la mañana y subiendo gradualmente hasta llegar a un máximo de 22 grados a las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura, combinado con la ausencia de precipitaciones, hará que el día sea ideal para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 74% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, alcanzando un 30% hacia la tarde. Esto contribuirá a que el ambiente se sienta más cálido y cómodo a medida que avanza el día. Los vientos serán suaves, predominando del noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 10 km/h. Las ráfagas de viento alcanzarán su punto máximo en torno a las 4 de la tarde, con una velocidad de 20 km/h, lo que podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados a las 6 de la tarde y bajando a 12 grados hacia la medianoche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer a las 19:03. En resumen, el tiempo en Bailén para hoy será mayormente soleado, con temperaturas agradables y sin posibilidad de lluvia, lo que lo convierte en un día perfecto para disfrutar de actividades al aire libre y aprovechar el buen tiempo.

