El tiempo en Baeza: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Baeza se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la visibilidad será óptima, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa en la atmósfera se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 53% y aumentando gradualmente hasta un 57% durante la mañana. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más tempranas del día. Sin embargo, a medida que el sol se eleva, la temperatura comenzará a recuperarse, alcanzando un máximo de 19 grados en la tarde, lo que hará que el tiempo sea ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará predominantemente del oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 10 km/h. Durante las horas de mayor actividad, se prevé que el viento alcance ráfagas de hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, el viento se tornará más variable, con direcciones que incluirán el norte y el este, pero manteniendo una velocidad moderada.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se espera que el día transcurra sin lluvias, ya que la probabilidad de precipitaciones es del 0% en todos los periodos. Esto significa que no habrá interrupciones por mal tiempo, lo que permitirá disfrutar de un día soleado y seco.

A medida que se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados hacia las 7 de la tarde. La puesta de sol está programada para las 19:02, ofreciendo un espectáculo visual en el horizonte. La noche se presentará fresca, con temperaturas que rondarán los 13 grados hacia el final del día.

En resumen, Baeza disfrutará de un día espléndido, ideal para paseos y actividades al aire libre, con un tiempo mayormente soleado y temperaturas agradables. La combinación de un cielo despejado y vientos suaves hará que sea un día perfecto para disfrutar de la belleza de la ciudad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.