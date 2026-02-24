El tiempo en Baena: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, se presenta en Baena con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 13 y 14 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 56% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de frescura en las primeras horas.

A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance los 17 grados a media tarde, alcanzando un máximo de 22 grados en las horas centrales del día. Este aumento en la temperatura será acompañado por una ligera disminución en la humedad, que podría llegar a bajar hasta un 22% en su punto más bajo. Las condiciones serán ideales para actividades al aire libre, ya que no se prevén precipitaciones en ninguna de las franjas horarias.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se anticipa que soplará desde el sur y sureste, con velocidades que variarán entre 2 y 5 km/h en las primeras horas, aumentando gradualmente hasta alcanzar rachas de hasta 25 km/h en la tarde. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en las horas más calurosas del día.

A medida que se acerque la tarde, el cielo seguirá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. La temperatura comenzará a descender hacia la noche, alcanzando los 19 grados a las 18:00 horas y bajando a 13 grados hacia la medianoche. La humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que la noche se sienta un poco más fresca.

En resumen, Baena disfrutará de un día soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Las condiciones son perfectas para disfrutar de actividades al aire libre, ya sea un paseo por el campo o una reunión con amigos en una terraza. Se recomienda llevar protección solar, especialmente durante las horas de mayor radiación solar, y mantenerse hidratado para aprovechar al máximo este espléndido día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.