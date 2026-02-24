El tiempo en Andújar: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Andújar se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 79% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta llegar a un 66% en las horas centrales del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será fresco, no se prevén condiciones de incomodidad por la humedad. La brisa será suave, con vientos predominantes del sureste que alcanzarán velocidades de hasta 10 km/h, lo que contribuirá a una sensación de frescura en el aire.

A lo largo de la tarde, la temperatura irá en aumento, alcanzando un máximo de 23 grados alrededor de las 4 de la tarde. Este ascenso térmico se verá acompañado de un cielo aún despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad comenzará a aumentar nuevamente hacia el final de la tarde, llegando a un 39% a las 6 de la tarde, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida.

En cuanto a las precipitaciones, no se prevé ninguna a lo largo del día. Los índices de probabilidad de lluvia son nulos, lo que significa que los habitantes de Andújar pueden planificar actividades al aire libre sin preocuparse por cambios climáticos inesperados. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de un día claro y soleado.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 12 grados hacia las 11 de la noche. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas. La brisa se mantendrá suave, lo que hará que la noche sea fresca y agradable para pasear.

En resumen, el tiempo en Andújar para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.