El tiempo en Aljaraque: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Aljaraque se presentará con un tiempo mayormente estable y fresco. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo estará poco nuboso, lo que permitirá disfrutar de un amanecer despejado. A medida que avance la jornada, se espera que las nubes altas comiencen a dominar el cielo, especialmente en las horas centrales del día, aunque no se anticipan precipitaciones significativas.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 19 grados . Las primeras horas de la mañana se sentirán frescas, con temperaturas alrededor de los 10 grados, mientras que a mediodía se alcanzarán los 19 grados, proporcionando un ambiente agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 12 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será bastante alta, especialmente en las primeras horas, alcanzando un 94% al amanecer. Esto podría generar una sensación de frescor, pero a medida que el día avance, la humedad disminuirá, estabilizándose en torno al 60% por la tarde. Este nivel de humedad, combinado con las temperaturas, puede resultar en un ambiente algo más fresco de lo habitual para esta época del año.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección norte y noreste, con velocidades que oscilarán entre los 4 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será ligero, pero se intensificará a medida que avance el día, alcanzando rachas de hasta 29 km/h en las horas centrales. Esto podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca, especialmente en las zonas abiertas.

No se esperan lluvias a lo largo del día, lo que permitirá que los residentes de Aljaraque disfruten de un día seco y mayormente soleado. La probabilidad de precipitación es nula, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo. Sin embargo, hacia la noche, el cielo se cubrirá de nuevo, y se prevé la llegada de niebla y bruma, especialmente en las horas más tardías, lo que podría afectar la visibilidad.

En resumen, el tiempo en Aljaraque para hoy será mayormente estable, con temperaturas agradables durante el día y un ambiente fresco por la mañana y la noche. Ideal para disfrutar de actividades al aire libre, siempre teniendo en cuenta la posibilidad de bruma al caer la tarde.

