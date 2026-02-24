El tiempo en La Algaba: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, La Algaba se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 12 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance la jornada, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa será alta durante la mañana, comenzando en un 83% y disminuyendo a lo largo del día hasta situarse en torno al 45% por la tarde. Esto sugiere que, aunque la mañana será fresca y algo húmeda, las condiciones se volverán más confortables conforme se acerque la tarde. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que garantiza un tiempo seco y soleado.

El viento soplará con una intensidad moderada, alcanzando velocidades de hasta 11 km/h en las primeras horas del día, con dirección predominante del noreste. A medida que avance la jornada, el viento se tornará más variable, con ráfagas que podrían llegar a los 20 km/h en la tarde, especialmente en áreas abiertas. Esto podría proporcionar una sensación de frescura, ideal para disfrutar de actividades al aire libre.

A lo largo de la tarde, el cielo se mantendrá despejado, permitiendo que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, cuando se espera que el termómetro marque 22 grados. A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 14 grados hacia las 23:00 horas.

En resumen, el día de hoy en La Algaba se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Los habitantes podrán aprovechar el buen tiempo para realizar actividades al exterior, ya sea paseos, deportes o simplemente disfrutar de un día soleado en compañía de amigos y familiares.

