El tiempo en Alcalá la Real: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Alcalá la Real se despertará bajo un cielo completamente despejado, lo que promete un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura se mantendrá en torno a los 10 grados, proporcionando un inicio fresco pero cómodo para los habitantes de la localidad. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 20 grados durante la tarde, lo que permitirá disfrutar de actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 59% y descendiendo a un 26% en las horas más cálidas del día. Esto sugiere que, aunque el ambiente será seco, la sensación térmica será agradable, ideal para paseos y actividades recreativas. Sin embargo, es importante recordar que, al caer la tarde, la humedad comenzará a aumentar nuevamente, lo que podría hacer que las temperaturas se sientan un poco más frescas.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 7 y 12 km/h. Durante las horas de la tarde, el viento alcanzará su máxima intensidad, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en los momentos más cálidos del día. A lo largo de la jornada, las rachas de viento serán moderadas, lo que no debería causar inconvenientes significativos.

No se esperan precipitaciones en Alcalá la Real, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los planes al aire libre no se verán interrumpidos por el mal tiempo, y los residentes pueden disfrutar de un día soleado sin preocupaciones.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 11 grados hacia el final del día. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:04. La combinación de temperaturas agradables, cielos despejados y vientos suaves hace de este un día ideal para disfrutar de la naturaleza y de las actividades al aire libre en Alcalá la Real.

