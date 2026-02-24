El tiempo en Alcalá de Guadaíra: previsión meteorológica para hoy, martes 24 de febrero

El día de hoy, 24 de febrero de 2026, Alcalá de Guadaíra se presentará con un tiempo mayormente despejado, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Desde las primeras horas de la mañana, la temperatura comenzará en torno a los 13 grados , descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados en las horas más frescas de la madrugada. A medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando un máximo de 22 grados en la tarde, lo que proporcionará un ambiente cálido y agradable.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 61% por la mañana y disminuyendo a lo largo del día, con valores que oscilarán entre el 45% y el 84%. Esto sugiere que, aunque la mañana puede sentirse un poco más fresca y húmeda, la tarde será más seca y confortable, lo que favorecerá la sensación térmica.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 3 y 11 km/h. Las ráfagas más fuertes se registrarán en las horas centrales del día, alcanzando hasta 21 km/h, lo que podría proporcionar una brisa refrescante en las horas más cálidas. Este viento suave será un complemento perfecto para disfrutar de la jornada al aire libre.

No se esperan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% en todos los periodos. Esto significa que los habitantes de Alcalá de Guadaíra pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. Las nubes altas que se han presentado durante la noche darán paso a un cielo mayormente despejado, permitiendo que el sol brille con fuerza y que la luz natural ilumine la ciudad.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 14 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 19:12, marcando el cierre de un día que promete ser agradable y soleado. En resumen, el tiempo de hoy en Alcalá de Guadaíra será propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-23T20:57:11.