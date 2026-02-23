El tiempo en El Viso del Alcor: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El Viso del Alcor se prepara para un día mayormente despejado este 23 de febrero de 2026. Desde las primeras horas de la mañana, los cielos estarán despejados, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 9 y 11 grados durante la mañana, con una ligera tendencia al alza a medida que avance el día.

A partir del mediodía, se espera que la temperatura alcance su punto máximo, llegando a los 21 grados en las horas más cálidas. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que variará entre el 39% y el 77% a lo largo del día, lo que podría generar una sensación de calor moderada, especialmente en las horas centrales.

El viento soplará del este a una velocidad constante de entre 5 y 10 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar hasta los 18 km/h en las horas más activas. Esta brisa suave será un alivio ante el calor, proporcionando un ambiente agradable para disfrutar de actividades al aire libre. No se prevén precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0% durante todo el día, lo que refuerza la idea de un tiempo ideal para paseos y actividades en familia.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender, alcanzando los 16 grados hacia las 21:00 horas. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la noche. Sin embargo, el cielo seguirá despejado, permitiendo disfrutar de un hermoso atardecer que se espera para las 19:10 horas.

Los amantes de la naturaleza y los deportes al aire libre encontrarán en este día una oportunidad perfecta para salir y disfrutar del entorno. Las condiciones climáticas son propicias para realizar caminatas, paseos en bicicleta o simplemente relajarse en los parques locales. La ausencia de nubes y la baja probabilidad de lluvia aseguran que no habrá interrupciones en las actividades programadas.

En resumen, el 23 de febrero se presenta como un día ideal en El Viso del Alcor, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará de este un día memorable para todos los habitantes y visitantes de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.