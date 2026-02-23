El tiempo en Utrera: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Utrera se despertará bajo un cielo mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en las horas centrales de la jornada. Desde la madrugada hasta la mañana, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , proporcionando un ambiente fresco pero agradable para comenzar el día. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 90% en las primeras horas, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

A medida que avance la mañana, se espera que las temperaturas comiencen a subir, alcanzando los 19 grados hacia el mediodía. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que el sol brille con fuerza, ideal para actividades al aire libre. La humedad comenzará a disminuir, lo que contribuirá a una sensación más cálida y confortable.

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 22 grados . Este clima templado será perfecto para disfrutar de un paseo por el parque o una comida en una terraza. Sin embargo, es importante tener en cuenta que, aunque no se prevén precipitaciones, la probabilidad de lluvia se mantiene en un 0%, lo que significa que no habrá interrupciones por mal tiempo.

El viento será moderado, con rachas que alcanzarán hasta los 15 km/h, predominando de dirección oeste y suroeste. Esto podría proporcionar un alivio agradable en las horas más cálidas del día, haciendo que la temperatura se sienta más fresca. A medida que se acerque la tarde, el viento disminuirá, pero seguirá siendo un factor a considerar para quienes planeen actividades al aire libre.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 11 grados . El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:11. La noche será tranquila y fresca, ideal para disfrutar de una velada al aire libre.

En resumen, Utrera disfrutará de un día mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es una excelente oportunidad para salir y disfrutar de lo que la ciudad tiene para ofrecer en este hermoso día de febrero.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.