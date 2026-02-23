El tiempo en Úbeda: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, se presenta en Úbeda con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable y soleado a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 11 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá descendiendo ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en torno a los 9 grados durante las primeras horas del día.

La humedad relativa se situará en un 57% al inicio del día, lo que puede generar una sensación de frescor, pero se espera que esta cifra disminuya a medida que el sol se eleve en el cielo. A lo largo de la mañana, la humedad se estabilizará en torno al 52% y 51%, lo que contribuirá a un ambiente seco y cómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este con una velocidad de entre 6 y 8 km/h durante las primeras horas, aumentando ligeramente a medida que avanza la mañana. A partir de las 4 de la tarde, el viento cambiará a dirección sureste, alcanzando velocidades de hasta 15 km/h, lo que podría generar una ligera brisa que refrescará el ambiente.

La temperatura alcanzará su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, cuando se espera que el termómetro marque 19 grados . Este será el momento más cálido del día, ideal para actividades al aire libre. Sin embargo, conforme se acerque la tarde, la temperatura comenzará a descender nuevamente, situándose en torno a los 18 grados a las 5 de la tarde y bajando a 17 grados hacia las 6 de la tarde.

A lo largo de la tarde y la noche, el cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el sol ocultándose a las 19:01. Las temperaturas nocturnas se mantendrán frescas, descendiendo a 12 grados hacia las 11 de la noche.

En resumen, el día de hoy en Úbeda se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y un viento suave que hará que la experiencia sea aún más placentera. No se prevén precipitaciones, lo que garantiza un día seco y soleado.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.