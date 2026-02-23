El tiempo en Tomares: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Tomares se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 10 grados a media mañana.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar hasta los 22 grados en su punto máximo. Este incremento se verá acompañado de un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La humedad relativa, que se mantendrá en niveles moderados, comenzará en un 76% por la mañana y descenderá a un 60% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort.

El viento soplará desde el norte con velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h, lo que proporcionará una brisa fresca, especialmente en las horas más cálidas del día. A lo largo de la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el oeste, pero se mantendrá en rangos similares de velocidad, lo que no afectará significativamente la sensación térmica.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé un día completamente seco, con un 0% de probabilidad de lluvia en cualquier momento del día. Esto significa que no se esperan interrupciones por mal tiempo, lo que es ideal para actividades al aire libre, paseos y encuentros familiares.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 22:00 horas. El cielo se mantendrá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:12 horas. La visibilidad será excelente, lo que permitirá apreciar el paisaje sin obstáculos.

En resumen, el tiempo en Tomares para hoy es propicio para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día ideal para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.