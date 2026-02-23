El tiempo en San Juan de Aznalfarache: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, San Juan de Aznalfarache disfrutará de un tiempo mayormente despejado, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá que los rayos del sol calienten rápidamente el ambiente. Las temperaturas comenzarán en torno a los 12 grados a las 00:00 horas, descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados a las 03:00 horas. Sin embargo, a medida que avance la mañana, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 21 grados a las 14:00 horas, lo que proporcionará un ambiente agradable para actividades al aire libre.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 76% en la madrugada y disminuyendo a un 39% hacia el mediodía. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación de frescura matutina se irá disipando conforme avance la jornada. La brisa del norte, que soplará a velocidades que oscilarán entre los 8 y 14 km/h, contribuirá a que la temperatura se sienta más agradable, especialmente durante las horas más cálidas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente despejado, con algunas nubes altas que podrían aparecer en la tarde, pero sin que esto implique riesgo de precipitaciones. De hecho, la probabilidad de lluvia es nula, lo que significa que no se anticipan lluvias en ninguna de las franjas horarias. Esto es ideal para quienes planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre.

En la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, con un pico de 22 grados a las 16:00 horas, antes de comenzar a descender nuevamente hacia la noche. A medida que el sol se ponga, alrededor de las 19:12 horas, la temperatura comenzará a bajar, llegando a los 14 grados a las 22:00 horas. La humedad aumentará ligeramente hacia la noche, alcanzando un 78% hacia el final del día.

En resumen, el tiempo en San Juan de Aznalfarache para hoy será predominantemente soleado y cálido, ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. La combinación de un cielo despejado y una brisa suave hará que el día sea perfecto para salir y disfrutar de lo que la localidad tiene para ofrecer.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.