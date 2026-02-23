El tiempo en La Rinconada: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, La Rinconada se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 11 y 9 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura alcance su punto más bajo alrededor de las 8:00, con un leve descenso a 8 grados.

Durante la tarde, el termómetro comenzará a ascender, alcanzando los 23 grados a las 16:00, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 77% por la mañana y descendiendo a un 34% en las horas más cálidas del día. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable, especialmente en las horas centrales.

En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del noreste y del norte, con velocidades que oscilarán entre los 2 y 12 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 19 km/h, lo que podría proporcionar un alivio refrescante en las horas más cálidas.

No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia se mantiene en cero. Esto es una buena noticia para quienes planean actividades al aire libre, ya que no habrá interrupciones por mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y del entorno natural de La Rinconada.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 6 grados hacia las 23:00. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá una buena visibilidad de las estrellas y un ambiente tranquilo para disfrutar de la noche.

En resumen, el tiempo en La Rinconada para hoy se presenta ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para salir a caminar, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.