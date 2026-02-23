El tiempo en Puente Genil: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Puente Genil se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un inicio de jornada agradable y soleado. A lo largo de la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 10 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta los 8 grados hacia las 05:00 horas. Sin embargo, a medida que avance el día, se espera un aumento gradual de la temperatura, alcanzando los 24 grados en las horas centrales de la tarde.

La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% y disminuyendo a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico. A las 12:00 horas, la humedad se situará en un 42%, lo que indica que el ambiente será más seco y propicio para actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el este y sureste, con velocidades que oscilarán entre los 3 y 14 km/h. Durante la mañana, el viento será más suave, pero se intensificará ligeramente en la tarde, alcanzando rachas de hasta 23 km/h. Esto puede proporcionar un alivio agradable del calor en las horas más cálidas del día.

No se anticipan precipitaciones, ya que la probabilidad de lluvia es del 0% durante todo el día. Esto significa que los habitantes de Puente Genil pueden disfrutar de un día sin preocupaciones por el mal tiempo, ideal para paseos, actividades deportivas o cualquier plan al aire libre.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 19 grados hacia las 19:00 horas. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes disfruten de un hermoso ocaso a las 19:07 horas, con una puesta de sol que promete ser espectacular.

En resumen, el tiempo de hoy en Puente Genil será mayormente soleado y cálido, con temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para disfrutar de la naturaleza y realizar actividades al aire libre, aprovechando las condiciones favorables que ofrece el tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.