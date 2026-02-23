El tiempo en Priego de Córdoba: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Priego de Córdoba según los datos de la AEMET
Diario Córdoba
El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Priego de Córdoba se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que rondan los 11 grados centígrados. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga estable, alcanzando un máximo de 20 grados en las horas centrales del día.
La humedad relativa será moderada, comenzando en un 57% por la mañana y descendiendo a niveles más bajos a medida que el día avanza, alcanzando un 34% en las horas de mayor calor. Esto sugiere que, aunque el día será cálido, la sensación térmica será bastante agradable, ideal para actividades al aire libre.
En cuanto al viento, se prevé que sople de dirección variable, predominando del este y noreste, con velocidades que oscilarán entre 2 y 7 km/h. Las ráfagas más intensas se registrarán en las horas de la tarde, alcanzando hasta 17 km/h, lo que podría proporcionar un ligero alivio ante las temperaturas más cálidas.
No se anticipan precipitaciones a lo largo del día, con un pronóstico de 0% de probabilidad de lluvia. Esto significa que los habitantes de Priego de Córdoba pueden planificar sus actividades sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá disfrutar de los paisajes y la belleza natural de la región.
A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 15 grados hacia el final del día. La humedad aumentará ligeramente, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fresca al caer la noche. El ocaso se producirá a las 19:04, marcando el final de un día soleado y agradable.
En resumen, el tiempo en Priego de Córdoba para hoy es ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con cielos despejados, temperaturas agradables y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.
