El tiempo en Pozoblanco: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, se espera en Pozoblanco un tiempo mayormente despejado con algunas nubes dispersas a lo largo de la jornada. Durante las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará poco nuboso, con temperaturas que rondarán los 10 grados centígrados. A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 8 grados a la 1 de la madrugada y manteniéndose en ese rango hasta las 7 de la mañana.

A partir de las 8 de la mañana, se prevé un ligero aumento en la temperatura, que alcanzará los 10 grados a las 9 de la mañana y subirá hasta los 12 grados a las 10 de la mañana. El ambiente será fresco, con una humedad relativa que oscilará entre el 54% y el 68% durante la mañana, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más fría.

Durante la tarde, se espera que las temperaturas alcancen su punto máximo, llegando a los 21 grados a las 4 de la tarde. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de un cielo mayormente despejado, aunque se prevén algunas nubes altas que no afectarán significativamente la visibilidad ni la luminosidad del día. La humedad relativa disminuirá gradualmente, alcanzando un 42% hacia las 4 de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de calor más agradable.

En cuanto al viento, se registrarán vientos del sureste con velocidades que oscilarán entre los 6 y 10 km/h durante la mayor parte del día. Las ráfagas de viento podrían alcanzar hasta 12 km/h en las horas más cálidas, lo que podría proporcionar un alivio ante las temperaturas más elevadas de la tarde.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Pozoblanco podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que hace de este un día ideal para actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Pozoblanco para hoy se presenta favorable, con temperaturas agradables y un cielo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un día primaveral en pleno invierno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.