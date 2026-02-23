El tiempo en Palma del Río: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Palma del Río se despertará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente soleado durante la mayor parte de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará sin nubes, con temperaturas que comenzarán en torno a los 9 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura irá aumentando lentamente, alcanzando los 12 grados hacia las 10 de la mañana.

La humedad relativa será bastante alta en las primeras horas, con un 83% al amanecer, lo que podría generar una sensación de frescor. Sin embargo, a medida que el sol se eleve en el cielo, la humedad comenzará a disminuir, estabilizándose en torno al 59% al mediodía. Esto contribuirá a que la sensación térmica sea más agradable a medida que se acerque la tarde.

El viento soplará desde el noreste, con velocidades que oscilarán entre los 6 y 13 km/h a lo largo del día. Este viento ligero será un alivio, especialmente durante las horas más cálidas, cuando las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando a los 23 grados en la tarde. A partir de las 16:00 horas, se espera que la temperatura comience a descender gradualmente, situándose en torno a los 20 grados hacia las 18:00 horas.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, ya que la probabilidad de lluvia es del 0%. Esto significa que los residentes de Palma del Río podrán disfrutar de actividades al aire libre sin preocuparse por el mal tiempo. La visibilidad será óptima, lo que permitirá apreciar el paisaje y disfrutar de un día radiante.

A medida que se acerque el ocaso, que ocurrirá a las 19:08 horas, las temperaturas comenzarán a descender rápidamente, alcanzando los 12 grados hacia las 23:00 horas. La noche se presentará fresca, con cielos despejados que permitirán observar las estrellas.

En resumen, el tiempo en Palma del Río para hoy será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia. Es un día perfecto para pasear, hacer deporte o simplemente relajarse al sol.

