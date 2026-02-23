El tiempo en Los Palacios y Villafranca: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Los Palacios y Villafranca se presentará con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 12 grados . A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura descienda ligeramente, alcanzando los 10 grados a la 1 de la tarde.

La nubosidad aumentará un poco durante la tarde, con periodos de poco nuboso, pero sin que esto afecte significativamente la luminosidad del día. Las temperaturas alcanzarán su punto máximo alrededor de las 3 de la tarde, donde se prevé que se registren hasta 23 grados , proporcionando un tiempo cálido y agradable para actividades al aire libre. Sin embargo, hacia el final de la tarde, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, situándose en torno a los 21 grados a las 6 de la tarde.

La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 78% por la mañana y disminuyendo gradualmente hasta un 56% por la tarde. Esto sugiere que, aunque el día será mayormente seco, la sensación de frescura se mantendrá, especialmente en las primeras horas del día. No se prevén precipitaciones, lo que significa que no habrá interrupciones por lluvias, permitiendo que los residentes y visitantes disfruten de un día sin preocupaciones meteorológicas.

En cuanto al viento, se espera que sople de dirección noreste durante la mayor parte del día, con velocidades que oscilarán entre 4 y 8 km/h. Esto proporcionará una brisa suave que contribuirá a la sensación de frescura, especialmente en las horas más cálidas. Hacia la tarde, el viento podría cambiar ligeramente hacia el oeste, manteniendo su intensidad moderada.

Los momentos más destacados del día incluirán un hermoso amanecer a las 8:02 y un ocaso a las 19:11, lo que permitirá disfrutar de una larga jornada de luz natural. En resumen, el tiempo de hoy en Los Palacios y Villafranca será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.