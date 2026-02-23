El tiempo en Osuna: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, se presenta en Osuna con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que comenzarán en torno a los 13 grados . A medida que avance la mañana, la temperatura descenderá ligeramente, alcanzando los 12 grados a la 1 de la tarde.

Durante la tarde, se espera un ligero aumento en la temperatura, que podría llegar a los 22 grados en su punto máximo, alrededor de las 3 de la tarde. Este incremento en la temperatura será acompañado por una humedad relativa que oscilará entre el 35% y el 41%, lo que generará una sensación de calidez moderada, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán entre 14 y 24 km/h en las primeras horas del día, disminuyendo gradualmente a medida que avance la tarde. A partir de las 6 de la tarde, se prevé que la velocidad del viento se reduzca a unos 6 km/h, lo que contribuirá a un ambiente más tranquilo y placentero para disfrutar del ocaso, que se producirá a las 19:08.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo del día, lo que significa que no habrá lluvias que interrumpan las actividades diarias. La combinación de cielos despejados y temperaturas agradables hará de este un día propicio para paseos y actividades al aire libre, así como para disfrutar de la belleza del entorno natural de Osuna.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 13 grados hacia las 11 de la noche. La humedad aumentará ligeramente, llegando a un 67% hacia el final del día, lo que es normal en esta época del año. Sin embargo, no se anticipan cambios significativos en las condiciones meteorológicas, lo que sugiere que la noche será tranquila y sin sorpresas.

En resumen, el tiempo en Osuna para hoy se presenta como una excelente oportunidad para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin riesgo de lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.