El tiempo en Morón de la Frontera: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Morón de la Frontera se despertará bajo un cielo despejado, lo que promete un inicio de jornada agradable y soleado. A medida que avanza la mañana, las temperaturas se mantendrán frescas, comenzando en torno a los 11 grados a las 00:00 horas y descendiendo ligeramente hasta alcanzar los 9 grados a la 01:00. Sin embargo, a partir de las 08:00, se espera un aumento gradual en la temperatura, alcanzando los 11 grados a las 09:00 y subiendo hasta los 13 grados a las 10:00.

Durante la tarde, el tiempo se tornará más cálido, con temperaturas que alcanzarán un máximo de 21 grados entre las 14:00 y las 16:00. Este aumento en la temperatura se verá acompañado de una humedad relativa que oscilará entre el 40% y el 70%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea un poco más cálida de lo que indican los termómetros. La humedad será más alta en las primeras horas del día, pero disminuirá a medida que avance la jornada.

El viento soplará desde el sureste, con velocidades que variarán a lo largo del día. En las primeras horas, se registrarán ráfagas de hasta 10 km/h, aumentando a 12 km/h a las 02:00 y alcanzando picos de 14 km/h a las 03:00. A medida que el día avanza, el viento se tornará más suave, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h en la tarde y la noche.

No se prevén precipitaciones a lo largo del día, lo que significa que los habitantes de Morón de la Frontera podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para actividades al aire libre y para disfrutar de la naturaleza en esta hermosa localidad andaluza.

A medida que se acerca la noche, las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 16 grados a las 20:00 y bajando a 13 grados hacia las 23:00. El cielo seguirá despejado, permitiendo que los residentes disfruten de un hermoso atardecer, con el ocaso previsto para las 19:09. En resumen, el tiempo de hoy en Morón de la Frontera será ideal para disfrutar de actividades al aire libre, con temperaturas agradables y un cielo despejado que invitará a salir y disfrutar del entorno.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.