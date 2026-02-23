El tiempo en Montilla: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, Montilla se presenta con un tiempo mayormente despejado, lo que permitirá disfrutar de un ambiente agradable a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mantendrá despejado, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 13 grados . La humedad relativa será moderada, comenzando en un 54% y descendiendo ligeramente a medida que avanza el día.

A medida que el sol se eleva, se espera que la temperatura alcance su punto máximo alrededor de las 15:00 horas, con un valor de 21 grados . Este aumento en la temperatura será acompañado por un cielo poco nuboso, lo que permitirá que los rayos del sol calienten el ambiente de manera efectiva. La sensación térmica será agradable, ideal para actividades al aire libre.

El viento soplará desde el este, con velocidades que variarán entre 4 y 9 km/h. Durante las primeras horas, la brisa será suave, pero se intensificará ligeramente hacia la tarde, alcanzando rachas de hasta 17 km/h. Esta brisa fresca contribuirá a que la temperatura se sienta más cómoda, especialmente en las horas más cálidas del día.

En cuanto a la probabilidad de precipitación, se prevé que sea nula a lo largo de la jornada, lo que significa que no se esperan lluvias. Esto es una buena noticia para aquellos que planean salir a disfrutar de la naturaleza o realizar actividades al aire libre. La visibilidad será óptima, permitiendo disfrutar de los paisajes que rodean Montilla.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente, alcanzando los 18 grados hacia las 19:00 horas. El cielo seguirá despejado, lo que permitirá disfrutar de un hermoso ocaso a las 19:06 horas, un momento ideal para contemplar el atardecer.

En resumen, el tiempo en Montilla para hoy se presenta como una jornada ideal para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y sin posibilidad de lluvia. Se recomienda a los habitantes y visitantes aprovechar el buen tiempo, ya sea para pasear, practicar deportes o simplemente relajarse en los espacios naturales de la localidad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.