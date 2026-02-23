El tiempo en Moguer: previsión meteorológica para hoy, lunes 23 de febrero

El día de hoy, 23 de febrero de 2026, se espera un tiempo mayormente despejado en Moguer, con algunas variaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará despejado, lo que permitirá disfrutar de un inicio de jornada luminoso y agradable. A medida que avance la mañana, se mantendrá un ambiente poco nuboso, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados .

Durante la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, llegando hasta los 21 grados, lo que sugiere un tiempo cálido y propicio para actividades al aire libre. La humedad relativa se mantendrá en niveles moderados, comenzando en un 75% por la mañana y descendiendo a un 44% hacia la tarde, lo que contribuirá a una sensación de confort térmico.

El viento será otro factor a considerar. Desde la mañana, se registrarán vientos suaves provenientes del este, con velocidades que oscilarán entre 4 y 10 km/h. Sin embargo, hacia la tarde, se prevé un aumento en la intensidad del viento, alcanzando ráfagas de hasta 24 km/h, especialmente en las horas más cálidas del día. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en áreas abiertas.

A lo largo del día, no se anticipan precipitaciones, lo que significa que los habitantes de Moguer podrán disfrutar de un día seco y soleado. La probabilidad de lluvia es nula, lo que es ideal para quienes planean actividades al aire libre, como paseos o eventos familiares.

En la noche, el cielo volverá a despejarse, con temperaturas que descenderán a alrededor de 12 grados . La bruma podría hacer su aparición hacia el final de la jornada, pero no se espera que afecte significativamente la visibilidad. La puesta de sol se producirá a las 19:15, ofreciendo un espectáculo visual que culminará un día de clima agradable.

En resumen, el tiempo en Moguer para hoy se presenta como una oportunidad perfecta para disfrutar del aire libre, con temperaturas agradables, cielos despejados y vientos moderados. Es un día ideal para salir y aprovechar el buen tiempo, ya sea para realizar actividades deportivas, pasear por el campo o simplemente disfrutar de un momento de relax en la naturaleza.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-22T20:57:11.